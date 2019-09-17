Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Модель ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» впервые представили специалисты «Адмиралтейских верфей» в рамках Пятнадцатой международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019». Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова, в настоящее время завод наращивает долю гражданского судостроения, и по итогам 2019 года она может составить 40% портфеля заказов.

Платформа «Северный полюс», которая строится на верфи, — один из таких проектов. Она будет обладать рекордной для неатомных судов автономностью плавания около двух лет и сроком службы не менее 25 лет.

Также «Адмиралтейские верфи» выполняют строительство двух больших морозильных рыболовных траулеров — фабрик по переработке рыбы — и один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире — «Виктор Черномырдин».

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