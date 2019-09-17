Берлин, , 15:45 — REGNUM Правительство Германии установило сроки для модернизации компанией Audi программного обеспечения (ПО) дизельных моторов, которое снижает показатель выбросов вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

В случае невыполнения предъявленных требований министерство транспорта Германии пригрозило автокомпании Audi штрафом.

Сообщается, что выполнить предписание автопроизводитель должен до 26 сентября 2019 года. Таким образом, до этого срока компания обязана обновить свои дизельные моторы V6 и V8, то есть отозвать порядка 12,4 тыс. дизельных машин.

Напомним, скандал вокруг концерна Volkswagen начался в 2015 году, когда стало известно, что автомобили компании (модели: Jetta, Beetle, Golf, Passat и Audi A3) оснащены программным обеспечением, позволяющим занижать содержание вредных веществ в выхлопных газах.

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