Москва, , 15:12 — REGNUM Продажи автомобилей компании Renault через интернет со 100%-ной предоплатой в России не дали ожидаемого результата. Об этом сообщает газета «Ведомости».

На продажу через интернет были выставлены 300 новых купе-кроссоверов Renault Arkana лимитированной серии.

По условиям эксперимента автокомпании, покупатель должен был оплатить всю стоимость машины через интернет. При этом в качестве бонуса была бесплатная доставка автомобиля на дом. Стартовал эксперимент в июле, когда начались официальные продажи модели (включая 100%-ную предоплату).

Однако за всё время в России по такой схеме было реализовано всего две модели Arkana. Оставшиеся же 298 автомобилей были проданы по обычной схеме онлайн-покупки, при которой покупатель на сайте автокомпании выбирает авто и вносит символическую предоплату, а потом в дилерском центре оформляет договор купли-продажи и оплачивает всю стоимость.

Напомним, в начале сентября глава компании Тьерри Боллоре заявил, что Renault планирует создать самый бюджетный кроссовер на электрической тяге для Европы. Стоить электрокар будет около 10 000 евро (713 тыс. рублей). Ожидается, что электрокроссовер будет построен на базе новой платформы.

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