Владивосток, , 14:46 — REGNUM В августе 2019 года самым покупаемым новым автомобилем на Дальнем Востоке стала модель Kia Rio. Об этом 17 сентября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Kia Rio 2017 Milhouse35

За месяц Kia Rio приобрели 136 жителей ДФО, что на 43,2% больше, чем в 2018 году.

Второе место среди популярных машин на Дальнем Востоке занимают модели японского бренда Toyota — кроссовер RAV4. Его в августе приобрели 123 покупателя, что более чем на четверть меньше прошлогоднего результата (-25,9%). Тройку лидеров замыкает внедорожник Land Cruiser Prado, разошедшийся тиражом 108 единиц (-18,8%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно отечественный УАЗ «Патриот» (104 ед.) и Hyundai Creta (84 ед.).

Всего по итогам августа 2019 года на авторынке Дальневосточного федерального округа было продано 1950 новых легковых автомобилей, что на 6,3% меньше прошлогоднего результата.

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