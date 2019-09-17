Сеул, , 15:00 — REGNUM К 2023 году в Южной Корее планируют разработать лазерное оружие, способное обнаружить и уничтожить малогабаритные боевые дроны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Лазерное оружие Block-I

По их словам, принцип действия нового оружия противовоздушной обороны будет заключаться в направлении лазерного луча на объект, находящийся на относительно небольшом расстоянии.

Известно, что стоимость одного выстрела оценивается в 2000 вон (~$1,7), так как для работы комплекса требуется только электроэнергия.

По данным DAPA, разработкой прототипа займется южнокорейская компания Hanwha Corporation. Стоимость проекта составляет 88 млрд вон (~$73,9 млрд).

Кроме того, в будущем планируется усовершенствовать систему, вплоть до поражения спутников.