Рим, , 13:18 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Ferrari ускоряет разработку своего гибридного внедорожника. Об этом сообщается на сайте Auto.it.

Называться электрический внедорожник будет Purosangue. Производители уверяют, что их авто будет не похоже ни на один из существующих сейчас внедорожников из-за уникального позиционирования. Известный ещё как «175», автомобиль стал одним из 15 новых Ferrari, которые были анонсированы в 2018 году.

Сообщается, что базироваться кроссовер будет на заказной архитектуре, созданной для моделей GT-стиля со средним и передним расположением мотора.

Из подробностей по технической части известно только, что концепция будет построена на платформе MLB, которую используют Bentayga и Urus.

Напомним, в начале сентября 2019 года главный технический директор компании Ferrari Майкл Лейтерс заявил, что автопроизводитель будет бороться за двигатель V12, который по звуковым и экологическим параметрам не соответствует экологическим стандартам Евро-6. В компании решили продлить выпуск этого агрегата на максимально возможный срок.

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