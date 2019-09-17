Франкфурт-на-Майне, Германия, , 12:58 — REGNUM Немецкая автокомпания на автомобильной выставке во Франкфурте представила рестайлинговый Mercedes-Maybach S560 4Matic. Об этом сообщается на сайте Autotimes News.

Mercedes-Maybach S560 4Matic Autotimes News

Седан уже доступен для заказа у немецких дилеров. Самый дешёвый вариант автомобиля стоит от 144 638 евро (около 10,4 млн рублей). Самая дорогая модификация будет стоить 214 тыс. евро.

Кузов автомобиля получил комбинированный окрас из оттенков арагонитового серебра в верху и антрацитового синего на нижней части. Дополнительный стиль машине придают дорогие полированные многоспицевые колесные диски размером 20 дюймов.

Интерьер новинки украшен двухцветным рисунком обивки из полуанилиновой кожи. Для дополнительного зрительного эффекта дверные панели и кресла модели имеют ромбовидные профили.

Из технической начинки салона: стереосистема Burmester, цифровая панель приборов с камерой ночного вида, парковочный ассистент и многое другое.

Напомним, с января по июль 2019 года в РФ было продано 284 модели Mercedes-Maybach S-Klasse. Это на 34% меньше, чем в июле 2018 года. Причём всего на эту модель приходится около 37% от всех продаж новых люксовых авто в России.

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