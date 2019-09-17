Волгодонск, Ростовская область, , 11:32 — REGNUM Специалисты волгодонского «Атоммаша» завершили набивку трубного пучка в корпус первого парогенератора для турецкой АЭС «Аккую». Об этом сообщила пресс-служба компании «АЭМ-технологии».

Работа над теплообменником продолжалась 21 день. За это время в его корпус установили 11 тысяч труб из нержавеющей стали диаметром 16 мм и длиной от 11 до 17 метров. На следующем этапе «Атоммаш» установит опорные элементы и осуществит приварку донышек, затем оборудование пройдет гидравлические испытания и ряд контрольных мероприятий.

Парогенератор — теплообменный аппарат, который входит в состав реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Его диаметр превышает четыре метра, длина всего аппарата составляет около 18 метров, а вес — 340 тонн.

«Аккую» — строящаяся в Турции электростанция. В соответствии с моделью «build-own-operate», Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. Электростанция будет включать в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

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