Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz во Франкфурте представил кабриолет Mini Cooper S Convertible. Об этом сообщается на сайте Autotimes News.

Mercedes-Benz Mini Cooper S Convertible Autotimes News

Кабриолет окрашен в синий цвет. Спортивный вид авто придают две белые полосы, которые проходят вдоль капота. Бампера S-версии более агрессивные, чем у предыдущего варианта модели. Сзади у новинки имеется двойной патрубок выхлопной системы. «Обут» кабриолет в 16-дюймовым легкосплавные колёсные диски белого цвета.

Под капотом авто расположен 192-сильный турбомотор с непосредственным впрыском рабочим объёмом 2 л. С ним агрегатируется автоматическая коробка передач. Привод у машины передний. От 0 до 100 км/час ситикар набирает за 7,1 секунды. При этом его максимальная скорость равна 230 км/час.

Напомним, продажи нового семиместного кроссовера Mercedes-Benz GLB в России стартуют весной 2020 года. Машина построена на модульной платформе MFA и имеет в линейке двигателей как бензиновые, так и дизельные агрегаты. Самый мощный из них бензиновый мотор производительностью 224 «лошадей» объёмом 1,3 л. Все двигатели агрегатируются с 8-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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