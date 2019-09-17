Москва, , 10:28 — REGNUM По итогам августа 2019 года в кредит новых моделей бренда KIA в России было реализовано более 45% (программа KIA Finance) от всех проданных машин. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

С января по август 2019 года кредитами KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось порядка 52 тыс. покупателей, что на 12% больше, чем год назад. Сообщается, что чаще всего в кредит берут автомобиль KIA Rio. На него приходится более 43% от всех кредитных договоров.

Что касается всего объёма продаж марки за август (включая машины которые не были взяты в кредит), то он составил 18 351 единицу, что на 1,7% меньше, чем в августе 2018 года.

Напомним, в августе 2019 года продажи сертифицированных подержанных машин KIA в России выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в рамках программы реализации сертифицированных авто с пробегом «KIA Уверен» было реализовано 738 машин.

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