Берлин, , 10:08 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes-Benz тестирует систему автономного вождения 3-го уровня для S-Class. Об этом заявил член правления бренда Mercedes Маркус Шефер, сообщается на сайте 32cars.ru.

По словам Шефера, доработка и тестирование системы займёт ещё несколько месяцев. После этим оборудованием будет оснащаться Mercedes-Benz S-Class.

«Через несколько месяцев мы можем подробно рассказать, насколько высоко мы можем поставить планку, мы работаем днем и ночью», — сообщил он.

В компании Mercedes-Benz также заявляют, что у нее имеется оборудование, которое необходимо для автономного вождения пятого уровня.

Напомним, американская компания Traxxas создала вездеход на радиоуправлении Mercedes-Benz G63 6×6. Производители считают, что этот автомобиль может стать не только самой крутой моделью марки, но и среди всех остальных автопроизводителей. Стоимость новинки составляет более 1 млн долларов США (около 65,4 млн рублей).

Машина построена на новой платформе TRX-6™ и оснащена приводом на шесть колёс. Кроме того, вездеход оснащён портальными мостами, высокой и низкой передачей и алюминиевыми амортизаторами для длинных поездок в количестве шести штук.

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