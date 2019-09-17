Севастополь, , 09:56 — REGNUM Новые термопластичные полимеры, превосходящие по своим характеристикам термореактивные пластмассы, представили специалисты МИЦ «Композиты России» на профильной конференции в Севастополе. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба центра.

Среди преимуществ нового материала специалисты центра отметили высокие прочностные свойства, устойчивость к воздействию агрессивных сред, высокую технологичность. Термопластичные полимеры, армированные непрерывными волоконными наполнителями, могут применяться при организации производства в широком диапазоне температур окружающей среды и воздействующих механических, электрических и радиационных нагрузок.

Конференция «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении 2019» (ICMTMTE 2019) проходила с 9 по 13 сентября 2019 года.

Отмечается, что мероприятие направлено на предоставление возможности для учёных и представителей производства обобщить результаты последних достижений в области технологий производства изделий из всех типов материалов, промышленного оборудования и инструмента, обсудить направления развития новой техники и технологий, установить полезные связи между партнёрами для будущего взаимодействия.

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