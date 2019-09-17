Сеул, , 10:30 — REGNUM Южная Корея инвестирует $74 млн в разработку системы Block-I к 2023 г., способной обнаруживать и поражать беспилотники. Об этом сообщило во вторник, 17 сентября, Управление программ оборонных закупок (DAPA), передает агентство Reuters.

Система, получившая название Block-I, предназначена для «отслеживания и уничтожения небольших беспилотных летательных аппаратов, а также других летательных аппаратов посредством блокировки … с близкого расстояния», — говорится в сообщении DAPA.

«Мы стремимся улучшить систему, чтобы она в конечном итоге была способна перехватывать истребитель и спутник», — заявил Сун Чан Чжун, высокопоставленный чиновник DAPA.

Ранее в стране были зафиксированы случаи проникновения разведывательных дронов. Так, в 2017 году, северокорейский беспилотник был обнаружен на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.

В 2014 году северокорейский разведывательный беспилотник разбился, возвращаясь на север после полета над Голубым домом, официальной резиденцией президента Южной Кореи, где производил съемки.