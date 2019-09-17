Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:15 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули официально запустил новую радиолокационную систему в главном международном аэропорту страны имени Джулиуса Ньерере в городе Дар-эс-Салам. Об этом сообщает ВВС Africa.

По словам Магуфули, это одна из четырех новых радиолокационных систем, которые недавно закупило правительство восточноафриканской нации для повышения безопасности в аэропортах.

«Этот проект привлечет больше авиакомпаний для использования нашего воздушного пространства и, следовательно, увеличит доходы», — цитирует президента частная танзанийская газета The Citizen.

Напомним, что в прошлом месяце был открыт новый терминал в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере, который, как ожидается, увеличит пассажиропоток в аэропорту как минимум до шести миллионов в год.

Восточноафриканская нация предлагает два известных туристических направления — самую высокую гору в Африке, Килиманджаро, а также богатые дикой природой национальные парки, такие как Серенгети.