Лондон, , 08:19 — REGNUM На британском рынке начались продажи кроссовера Volkswagen Т-Roc R производительностью 296 «лошадей». Об этом сообщили в немецкой автокомпании.

На авторынке Великобритании стоимость новинки будет составлять 38 450 фунтов стерлингов (около 3,1 млн рублей).

За эти деньги покупатель получит авто с 296-сильным бензиновым турбомотором, агрегатирующимся с 7-скоростным «автоматом» DSG. Привод у новинки полный 4Motion (оба в стандартной комплектации). С места до 100 км/ч Т-Roc R разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч.

По словам менеджера по продукции T-Roc в VW UK Клэра Хейнса, благодаря гибкой управляемости, просторному салону и быстродействию модель T-Roc R стала лучшей в нише Volkswagen R.

Напомним, в Китае стартовали продажи самого бюджетного седана Volkswagen под суббрендом Jetta — модели VA3. Первые авто к китайским дилерам Volkswagen начали поступать с 16 сентября 2019 года.

Читайте также: Volkswagen выплатит компенсацию по искам о дизельном скандале в Австралии