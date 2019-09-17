Москва, 17 сентября 2019, 07:34 — REGNUM Специалисты РКК «Энергия» завершили стыковку космического корабля «Союз МС-15» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщила пресс-служба корпорации.
Мероприятия проводятся на космодроме Байконур в рамках подготовки запуска ракеты-носителя с пилотируемым кораблём «Союз МС-15» к Международной космической станции. По планам предприятия, он состоится 25 сентября с «Гагаринского старта».
На борту корабля в космос отправятся члены экипажа МКС-61/62 — российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.
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