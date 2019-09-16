Москва, , 18:55 — REGNUM Команда первого морского отряда Восточного округа Росгвардии поборется за первое место на всероссийских соревнованиях по управлению подводными роботами «Аквароботех 2019», которые пройдут 18 сентября во Владивостоке (Приморский край). Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщила пресс-служба Росгвардии.

По её данным, участникам состязаний предстоит продемонстрировать своё мастерство, выполняя подводные поисковые работы, соревнуясь на скорость в развёртывании хитроумных механизмов, обнаруживая те или иные объекты по заданным координатам, проводя классификацию мин, транспортируя и складируя обнаруженные предметы. Конкретно участники соревнований от Росгвардии выступят, вооружившись аппаратом Seamor 300T.

Отметим также, что в 2018 году команда Росгвардии уже становилась призёрами этих соревнований.

Напомним, как сообщалось ранее, Seamor 300T — это телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА), который способен работать на глубине 300 метров. Для работы с этим чудом техники нужен персонал всего из двух человек, а если чрезвычайная ситуация не терпит промедления, то для его подготовки к погружению операторам хватит всего нескольких минут.

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