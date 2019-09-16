Москва, , 18:45 — REGNUM Роскосмос намерен заключить контракт на определение текущего и остаточного ресурса российского сегмента Международной космической станции (МКС). Соответствующий документ размещён на официальном портале государственных закупок.

МКС NASA

Контракт на «формирование и научно-техническое сопровождение программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС» предполагается заключить на период с 2019 по 2021 год. Его начальная стоимость оценивается в 1,06 млрд рублей.

В обозначенные сроки в числе прочего должны быть проведены работы по оценке ресурса элементов конструкции и корпусов российского сегмента МКС. Также должны быть определены характеристики стойкости и защищённости модулей сегмента и спускаемых аппаратов в условиях осколочно-метеороидного воздействия.

Напомним, в августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о решении сформировать специальную комиссию, которая займётся анализом состояния Международной космической станции и ресурса всех её блоков на случай продления работы станции после 2024 года.