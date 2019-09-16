Пекин, , 16:55 — REGNUM В Китае намечается выход на новый уровень развития угледобывающей отрасли. Крупнейший производитель угля Youngguan Coal Industry Group на днях подписал рамочное соглашение по развитию интеллектуальной угледобычи на основе технологий 5G с крупнейшими IT-компаниями Huawei и China Mobile, сообщает Синьхуа.

Новый промышленный альянс, по заявлению генерального директора угольного гиганта Ван Юнгэ, займётся поиском путей внедрения 5G в различные звенья угольного производства — телекоммуникацию на шахтах, мониторинг и управление, а также обеспечение производственной безопасности. Помимо безопасности, ожидается существенное улучшение условий труда шахтеров, а также рост производительности труда. Топ-менеджер разъяснил, что в одной только северокитайской провинции Шаньси, ключевой для угольной отрасли страны, насчитывается около 900 шахт, на которых добывается около 900 млн тонн угля в год. (Недавняя оптимизация отрасли в Китае была направлена на закрытие малопроизводительных предприятий, объемом годовой добычи ниже 600 млн тонн угля).

Еще одна крупная угольная компания Yankuang Group со штаб-кварт Ирой в провинции Шаньдун на востоке КНР благодаря взаимодействию с IT-гигантами China Unicom и ZTE лабораторию, в которой идут разработки технологий для «умных» шахт с использованием возможностей сетей 5G.

Высокие технологии в КНР проникли и на угольные карьеры, где активно применяются системы навигации GPS, а также системы распознавания лиц и другие современные технологии. Например, на одной из шахт в автономном районе Внутренняя Монголия введены в эксплуатацию вагонетки, управляемые с помощью 5G.

Президент облачного сервиса Huawei Cloud China Хун Фанмин рассматривает новые технологии движущей силой корпоративных инноваций и связывает их развитие, в Ом числе внедрение в угольной отрасли с искусственным интеллектом, который сыграет важнейшую роль в следующем этапе промышленной модернизации.