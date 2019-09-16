Пекин, , 16:39 — REGNUM В Китае идёт усиленная подготовка к празднованию 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики. Одним из центральных мероприятий праздника будет масштабный военный парад в Пекине.

В интернет уже просочились фотографии с тренировок к этому параду. Появилось фото высокоскоростного беспилотного летательного аппарата и фото большого подводного дрона. Об этом пишет «Российская газета».

БПЛА имеет клиновидную форму, что позволяет предположить, что он может двигаться с большой скоростью. По мнению экспертов, аппарат предназначен для разведки. У него есть преимущества перед спутниками, так как он не перемещается по определённой орбите. Это позволяет ему в короткие сроки выйти в необходимый район и собрать разведывательную информацию.

Вторая новинка — подводный дрон больших размеров. Его параметры наводят на мысль, что данный аппарат может нести дроны помельче, а также различные датчики либо мины. Его форма также свидетельствует о наличии внутри отсека для других средств движения под водой. Часть экспертов считает, что этот подводный дрон выполняет задачи по доставке боевых пловцов.