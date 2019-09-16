Генеральный директор российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко в эксклюзивном интервью Синьхуа подтвердил наличие у Москвы и Пекина взаимного интереса к сотрудничеству в сфере венчурного и высокотехнологичного бизнеса, сообщает агентство.

Пекин, , 16:34 — REGNUM «Мы крайне заинтересованы в развитии кооперации с китайскими партнёрами, и у нашего взаимодействия очень высокий потенциал, — сообщил бизнесмен. — Это видно по усилиям китайских компаний в работе с технологическими решениями, которые они находят в России, а также по выходу российских компаний на китайский рынок».

По свидетельству Повалко, в течение последних пяти лет России и Китаю удалось выстроить инфраструктуру, обеспечивающую двустороннее взаимодействие. Среди партнёров РВК он назвал Венчурный комитет Всекитайской ассоциации финансового продвижения науки и технологий, Китайский союз евразийского сотрудничества «Факел» при министерстве науки и технологий КНР, а также специализированные инвестиционные компании Shenzhen Capital и Tus-Holdings.

Приоритетами российско-китайского инновационного сотрудничества топ-менеджер назвал так называемые сквозные технологии, связанные с искусственным интеллектом и обработкой больших данных, аналитикой потребительского сектора и прочим.

Помимо китайских инвестиций, РВК заинтересована в расширении участия технологических компаний из КНР в российской программе Национальная технологическая инициатива (НТИ). Повалко напомнил, в частности, что партнером Центра компетенций НТИ по искусственному интеллекту на базе Московского физико-технического института в свое время стала компания Huawei.