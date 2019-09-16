Москва, , 16:00 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» пока не направляла предложений добавить пистолет в носимый аварийный запас космонавтов для космического корабля «Орёл». Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока», — приводит ТАСС слова Позднякова.

При этом в пресс-службе госкорпорации заявили, что Роскосмос ранее не сообщал о возвращении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для перспективного пилотируемого корабля «Орёл». Речь шла только о рассмотрении различных вариантов.

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Ранее стало известно, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в аварийный запас российских космонавтов нового космического корабля «Орёл».

Добавим, что на сегодняшний день в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. От него было решено отказаться в 2007 году. Ранее космонавтам давали в полёт пистолет Макарова и специальный трёхствольный пистолет на случай, если они приземлятся в дикой местности.