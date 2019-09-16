Вашингтон, , 15:30 — REGNUM В сеть выложили фотографии смартфона Mate 30, который китайская компания Huawei планирует представить 19 сентября 2019 года. Изображения были опубликованы 16 сентября на портале Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1173551329387507712

Линейка устройств будет включать в себя также версии Pro, Lite и Porsche Design. По имеющейся информации, смартфоны Mate 30 Pro и Mate 30 будут оборудованы процессором Kirin 990 с интегрированным модемом 5G. Версия Lite получит процессор Kirin 810.

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Напомним, ожидается, что на Huawei Mate 30 не будут установлены такие сервисы, как Карты Google, Google Play, YouTube и другие. Что компания предложит взамен потенциальным покупателям пока неизвестно.

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