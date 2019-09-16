Красногорск, , 15:29 — REGNUM В Подмосковье с начала 2020 года собрали 324 тонны электролома. Как сообщает 16 сентября пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области, собранная техника была переработана в рамках программы «Школа утилизации: электроника».

По словам министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина, в области выстраивают систему сбора и утилизации разного вида отходов. Планируется более обширно распространить эту практику по территории региона.

«Техника является отходом IV класса. В кинескопах, радиоэлектронных компонентах содержатся тяжелые металлы и целый набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть. Именно поэтому электронные отходы должны передаваться организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию», — заявил Куракин.

Больше всего электролома собрали в школах: в 2019 году школьники сдали 156 тонн устаревшей техники. На втором месте по сборам учреждения здравоохранения, ими передано в утилизацию 58 тонн медоборудования. Областные учреждения соцзащиты, МФЦ и центры занятости собрали 57 тонн старой оргтехники.