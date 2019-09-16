Курган, , 15:26 — REGNUM Самая низкая средняя стоимость машин на вторичном авторынке зафиксирована в Курганской области. Об этом сообщается на сайте Авто.ру.

По информации издания, в Курганской области средняя цена подержанного автомобиля равна 313,2 тыс. рублей.

На втором месте в списке регионов с самыми низкими средними ценами на вторичном авторынке — республика Алтай. Там средняя стоимость подержанных автомобилей составляет 313,4 тыс. рублей. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает Новгородская область (336,1 тыс. руб.).

Четвёртое и пятое места соответственно у Псковской области (339,2 тыс. руб) и Кабардино-Балкарии (343,3 тыс. руб.).

Напомним, в конце августа 2019 года в китайской автокомпания Great Wall Motor Co., Ltd. сообщили, что первая партия подержанных машин была отправлена из города Тяньцзиня на экспорт в страны Азии и Африки.

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