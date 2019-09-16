Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Компания Motorola в рамках совместного проекта с индийским коммерческим порталом FlipKart Motorola India представила линейку «умных» телевизоров Motorola TV. Об этом 16 сентября сообщил портал Engadget.

Дисплеи устройств под управлением Android 9.0 выполнены по технологии IPS, диагонали их экранов составят от 32 до 65 дюймов. Телевизоры получат такие функции как Dolby Vision и HDR 10. Кроме того, все они будут поставляться с беспроводным геймпадом для Android TV.

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Ранее стало известно, что китайская компания OnePlus в сентябре 2019 года выпустит на рынок Индии «умный» телевизор OnePlus TV. Устройство будет оборудовано 55-дюймовым QLED экраном, поддерживающим разрешение 4K.

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