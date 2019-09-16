Москва, , 14:19 — REGNUM Соглашение об установке восьми контейнеров под малые спутники на ракете-носителе «Союз-2» заключили российский «Главкосмос пусковые услуги» (GK) и нидерландская компания Innovative Space Logistics (ISL). Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба российской компании.

Контейнеры Quadpack размерностью 12U, предназначенные для спутников типа «кубсат» (CubeSat), будут установлены на ракете перед первым коммерческим запуском GK, который запланирован во II квартале 2020 года с космодрома Байконур. Такая кооперация призвана удовлетворить спрос на надежные пусковые услуги по выгодной цене, кроме того, две компании объединят уникальный опыт.

Отметим, что «Главкосмос пусковые услуги» является совместным предприятием «Главкосмоса» — дочерней компании Роскосмоса ‑ и Международной космической компании «Космотрас». Спутники типа «кубсат» представляют собой небольшие устройства, их базовый стандартный размер именуется «1U» и составляет 10×10×10 см при весе не более 1,33 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время финальную подготовку перед запуском проходят ракета-носитель «Союз-ФГ» и пилотируемый корабль «Союз МС-15». Старт запланирован на 25 сентября.

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