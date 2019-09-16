Стамбул, Турция, , 14:14 — REGNUM Среднемагистральный узкофюзеляжный российский самолет МС-21 впервые 16 сентября вылетел за рубеж и приземлился в аэропорту «Ататюрк» (Стамбул), передает ТАСС.

Сообщается, что воздушное судно примет участие в фестивале «Технофест». Это будет его первый показ за пределами России.

Напомним, что МС-21 представляет собой пассажирский самолет, в котором в зависимости от модели и компоновки кресел может разместиться от 153 до 211 человек. Его первый полет состоялся в 2017 году, и в том же году планировалось начало серийного производства.

Позже срок был перенесен на 2025 год в связи с антироссийскими санкциями. Предполагается, что 97% комплектующих самолета будут отечественного производства.