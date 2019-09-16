Москва, , 14:11 — REGNUM После того, как глава Москвы Сергей Собянин четыре года назад озвучил идею каршеринга, в столице аудитория сервиса достигла 1 млн человек. Об этом мэр российской столицы написал на своей странице в «ВКонтакте».

"Четыре года назад я озвучил идею каршеринга в Москве. Ее поддержали несколько компаний. Никто не представлял, что этот проект станет настолько популярным», — написал Собянин.

По его данным, в московском каршеринге сейчас работают девять компаний и более 24 тыс. каршеринговых машин. Они позволяют заменить порядка 150 тыс. личных автомобилей.

«Потому что на одну арендованную машину приходится 7−8 поездок в день. Горожане вовсю пользуются сервисом: удобно, меньше проблем с парковкой, можно комбинировать с общественным транспортом», — отметил глава города.

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