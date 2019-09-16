Самара, , 14:04 — REGNUM Технологию магнитно-импульсной обработки металлов, которая не «травмирует» материал в местах воздействия, представили специалисты Самарского университета на конференции по инжиниринговому потенциалу в Тольятти. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Уникальная разработка, пояснили в университете, применима в целом ряде операций в автопроизводстве: штамповке, обжимке, обрезке, сборке деталей корпуса машины. Сегодня Самарский университет является единственным в России центром по исследованию, разработке и внедрению в производство магнитно-импульсных технологий, а также по созданию для их промышленной реализации специализированного и универсального оборудования.

Также на конференции представлены газовый микрохроматограф, созданный учёными университета, и экспериментальный образец анатомически адаптированного импланта позвонка шейного отдела позвоночника.

Основная цель конференции — обмен опытом в сфере инжиниринга, поиск потенциальных партнеров, демонстрация инжинирингового потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации. В ходе двухдневной деловой программы участники проанализируют важнейшие направления развития отрасли и продемонстрируют инжиниринговый потенциал региона.

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