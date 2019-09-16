Москва, , 13:40 — REGNUM По итогам августа 2019 года продажи новых автомобилей китайской автокомпании First Automobile Works (FAW) в России выросли на 43% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Всего за месяц дилеры FAW в России продали 175 машин, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако с января по август 2019 года продажи моделей FAW в РФ снизились на 23%, до 750 автомобилей.

Но у китайского автопроизводителя имеются планы по наращиванию продаж своих авто в России. Уже в 2019 году в нашей стране FAW хочет реализовать порядка 1,5 тыс. машин, тем самым превысив показатель продаж 2018 года, когда было реализовано 1417 автомобилей.

Напомним, в сентябре 2019 года компания FAW представила свой самый большой кроссовер — новый FAW Bestune T99. Его длина составляет 4,8 м. По пропорциям автомобиль напоминает Range Rover Velar.

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