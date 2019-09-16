Франкфурт-на-Майне, Германия, , 13:20 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai представила во Франкфурте новый электромобиль IONIQ Electric с батареей емкостью 38 кВт/ч. Снимки с новинкой размещены на сайте Speedme.ru.

Hyundai IONIQ Electric Speedme

Благодаря новому аккумулятору емкостью 38 кВт/ч запас хода новинки вырос более чем на треть (+36%). Теперь полностью заряженный электрокар может проехать 294 км. При этом максимальная мощность электромотора составляет 36 л. с., а крутящий момент авто равен 295 Нм.

Кроме того, электрический хэтчбек автопроизводитель снабдил стандартным зарядным устройством 7.2 кВт с разъемом Тип 2АС. Стоит отметить, что зарядные станции мощностью 100 кВт заряжают аккумулятор электромобиля до 80% за 54 минуты.

Сообщается, что стартуют продажи в самое ближайшее время.

Напомним, автокомпания Hyundai Motor (в неё входят компании Hyundai и Kia) реализовала за первые шесть месяцев 2019 года в мире 45 тыс. электромобилей, превысив прошлогодний результат более чем в два раза. За первое полугодие 2019 года Hyundai продала 31 тыс. моделей Kona EV, а Kia — 14 тыс. автомобилей модели Niro EV.

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