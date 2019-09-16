Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Премьера электрического пикапа Tesla может состояться в ноябре 2019 года, сообщил глава автокомпании Илон Маск на своей официальной страничке в Twitter.

Публике электрический пикап с запасом хода 800 км покажут «с большой долей вероятности» в ноябре 2019 года, написал глава автопредприятия. Автолюбителям будет представлен большой пикап с двойной кабиной, вместимостью до шести человек. Сообщается, что запас хода электрокара составит от 650 до 800 км. Его обеспечат два электромотора с очень большим крутящим моментом.

Кроме того, авто будет иметь адаптивную пневмоподвеску, которая в зависимости от конкретной нагрузки автоматически применяет оптимальные настройки. Что касается внешнего вида электропикапа, то, по словам Маска, это будет футуристическое авто из вселенной фильма «Бегущий по лезвию».

Напомним, автокомпания Tesla запатентовала кон­струкцию дворников, которые очищают всю поверхность лобового стекла электрокара. По информации автопроизводителя, дворник на лобовом стекле машины расположен вертикально и движется по направ­ляющим под воздей­ствием магнитного поля вдоль стекла от одной стойки ветро­вого стекла к другой. Такая конструкция уменьшает энергозатраты электрокара.

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