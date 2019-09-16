Карлсруэ, Германия, , 12:17 — REGNUM В Германии в возрасте 91 года скончался известный немецкий промышленный дизайнер Лиуджи Колани. Об этом сообщила прессе его супруга Ячжень Чжао, пишет Die Welt.

Луиджи или Лутц Колани родился в 1928 году в Берлине. Он изучал скульптуру и живопись в Академии изящных искусств, а затем — аэродинамику и сверхлегкое строительство в Политехнической школе в Париже. Он работал в Германии, Швейцарии, Китае, Японии и других странах до самой старости.

Колани разрабатывал дизайн автомобилей, самолетов, зданий, очков и многих других предметов, в том числе болида «Формулы-1» команды Eifelland. Его работы отличает узнаваемый футуристический стиль.