Токио, , 12:04 — REGNUM Автопроизводитель Nissan оснастил самые бюджетные модели Datsun вариатором X-Tronic. Об этом сообщили в японской автокомпании.

Теперь в линейке трансмиссий авто к механической коробке передач добавится ещё и вариатор. Однако пока ещё неизвестно, как изменится стоимость обновлённой машины.

Модернизация Datsun GO и GO+ связана с отрицательной общей динамикой объёма продаж автопроизводителя, которая связана с появлением на авторынке сильных конкурентов в данном сегменте.

Таким образом, теперь модели Datsun GO и GO+ будут оснащены 68-сильным 1,2-литровым атмосферным мотором с двумя вариантами трансмиссий — вариатором X-Tronic и механической коробкой передач.

Напомним, в России японский автопроизводитель Datsun в августа 2019 года поднял стоимость всех комплектаций седана on-DO и хэтчбека mi-DO на 5 тыс. рублей (на 0,7 — 1,0% относительно прежней стоимости).

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