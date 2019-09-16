Маунтин-Вью, США, , 12:01 — REGNUM Google вскоре может внедрить функцию поиска по скриншотам в свой мобильный сервис Lens. Об этом 16 сентября сообщил портал Engadget.

Новая функция под названием Smart Screenshots («Умные снимки экрана») была включена в последнюю версию (10.61) приложения Google. В панели функции скриншотов появилась опция Lens, которая позволяет произвести распознавание символов или найти визуально похожие элементы.

Издание отмечает: пока не ясно, будет ли эта новая функция работать для всех скриншотов или только для тех, которые сделаны в приложении Google. Однако существует вероятность, что в итоге она станет заменой экранного поиска, как это произошло в случае многих функций Google Assistant, которые перенял сервис Lens.

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Напомним, Google Lens — это технология и сервис распознавания изображений, в основу которой лег искусственный интеллект. IT-гигант запустил эту службу в октябре 2017 года.

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