Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM В России завершился Евроазиатский чемпионат по снайпингу — высокоточной стрельбе из винтовок с оптическим прицелом. Финал соревнования, в котором приняли участие более 70 стрелков, состоялся в Екатеринбурге на полигоне Свердловского учебного центра.

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«На этом полигоне подобный турнир проходит в первый раз. Как правило, здесь была военная техника и полигон не был приспособлен для высокоточной стрельбы. Команда из десяти человек «Росснайпинга» полтора месяца здесь готовила полностью новую мишенную обстановку», — приводит свердловское областное телевидение ОТВ слова председателя ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» Cергея Мазуркевича.

Организаторы подготовили для снайперов около 30 различных заданий, причём многие придуманы специально для свердловского этапа. Уточняется, что из 70 участников турнира 20 занимаются снайпингом профессионально, остальные — любители. В основном это военнослужащие Российской армии.

Лучшими среди гражданских спортсменов-любителей на этот раз оказались Сергей Емельянов из Подмосковья, Сергей Помощников из Саратова и Олег Рукавишников из Набережных Челнов. Победители Евроазиатского чемпионата отправятся на международные соревнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на военном полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском начались тренировочные сборы снайперов с участием военнослужащих России и Белоруссии. Снайперские команды примут участие в различных учебно-тренировочных занятиях, которые будут проведены в рамках сборов.