Стокгольм, , 11:05 — REGNUM В результате тестов японский кроссовер нового поколения Toyota RAV4 не смог пройти «лосиный тест» — при резких маневрах авто может даже опрокинуться, заявили специалисты из шведского автомобильного журнала Teknikens Varld, которые тестировали авто.

На первом испытании весной 2019 года была испытана модель Toyota RAV4 с бензиновым двигателем. Так называемый «лосиный тест» проводится на скорости 70 км/ч, однако машина уже при 68 км/ч стала отрывать колеса от дороги. Кроме того, во время этих тестов было обнаружено позднее срабатывание систем контроля устойчивости.

Следующие испытания специалисты провели летом 2019 года, но уже гибридной версии Toyota RAV4 Hybrid AWD-i. У этой модификации были выявлены теже самые недостатки.

«Toyota RAV4 имеет быструю переднюю реакцию, когда мы поворачиваем налево на полосу движения. Когда мы поворачиваем направо, она сворачивает, и машина поднимается на двух колесах», — говорится в отчете испытателей.

Напомним, на автопредприятии автокомпании Toyota в Санкт-Петербурге с начала октября 2019 года будет изготавливаться кроссовер Toyota RAV4 последнего поколения. В линейку его моторов войдут 2,0‑ и 2,5 литровые двигатели мощностью 150 и 200 л. с. соответственно. Вариант RAV4 с мотором объемом на 2,0 литра будет агрегатироваться с вариатором с механической первой и задней передачей. Движок рабочим объёмом 2,5 литра будет работать с 8-ступенчатым «автоматом» с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора.

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