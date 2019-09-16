Москва, , 10:40 — REGNUM Решения в области телемедицины, физиотерапевтические комплексы, УЗИ-сканеры, реанимационные системы для новорожденных, новые вакцины — всего более 30 медицинских разработок — представит Ростех на форуме Биотехмед-2019. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба госкорпорации.

Одной из уникальных разработок, которая будет продемонстрирована на форуме, — гибридная операционная из карбона. Она не имеет аналогов в России и мире, и позволяет проводить операции под контролем МРТ и рентгена. Также Ростех представит ультразвуковой медицинский комплекс для лечения различных видов опухолей неинвазивным методом.

«В 2018 году объем поставок медицинской продукции Ростеха превысил 30 млрд рублей, к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 80 млрд рублей», — сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Отмечается, что в рамках мероприятия холдинги госкорпорации подпишут несколько соглашений о сотрудничестве с университетами, производителями медицинского оборудования и научными организациями.

Форум Биотехмед — крупнейшая площадка о развитии биомедицинских технологий в России. Форум состоится 16−17 сентября 2019 года в Геленджике.

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