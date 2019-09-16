Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 сентября 2019, 10:34 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda представила на автосалоне во Франкфурте внедорожную версию Superb Scout. Информация об авто доступна на официальном сайте производителя.
Внешность машины стала более брутальной. Внедорожник имеет защитные пластиковые элементы на бампере, колесных арках и по бокам кузова. Особый стиль авто придаёт защита на нижней части машины, окрашенная под цвет алюминия. В этот же цвет окрашены боковые зеркала заднего вида.
Клиренс Superb Scout увеличился на 15 мм по отношению к базовой модели. В зависимости от комплектации авто имеет 18 — дюймовые, либо 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски.
В линейке моторов у новинки два варианта: 190-сильный дизельный двигатель TDI рабочим объёмом 2 л., либо же 272-сильный бензиновый TSI объёмом 2 литра. Оба мотора агрегатируются с 7-диапазонным «роботом» DSG.
Напомним, глава филиала Skoda в РФ Ян Прохазка заявил, что хэтчбек Scala на автомобильном рынке России не появится, так как он спроектирован специально для западных рынков. Зато в 2020 году российские автолюбители смогут приобрести модель Rapid второго поколения в кузове лифтбек, отметил топ-менеджер.
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