Иокогама, Япония, , 10:30 — REGNUM Nissan объединилась с компаниями FaZe Clan и OpTic Gaming в рамках проекта по созданию трех моделей кресел для геймеров. Об этом 16 сентября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/NissanUSA/status/1172118191813910528

Стоит отметить, что в основу дизайна всех кресел лягут идеи, имеющие отношение к известным автомобилям автопроизводителя. Например, кресло GT-R Nismo с тонким карбоновым каркасом и спортивной формой сиденья напомнит про известный суперкар, Armada — про популярный внедорожник, а Leaf, оборудованный гнездом USB и получивший экологически чистые материалы, — про электромобиль компании. Стоит отметить, что Nissan пока что просто пытается оценить реакцию геймеров на подобное предложение.

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Ранее компания Acer представила геймерское кресло стоимостью $14 тыс. Модель Predator Thronos стала более дешевой версией кресла Predator Thronos Air за $20 тыс., которое компания показала в 2018 году на выставке IFA.

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