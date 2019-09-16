Набережные Челны, Татария, , 10:15 — REGNUM Автопроизводитель грузовиков из Набережных Челнов на выставке Comtrans-2019 назвал цену нового магистрального тягача КамАЗ-54 901. Об этом сообщили в автокомпании.

Так, стоимость самой дешёвой модели КамАЗ-54 901 в начальном исполнении будет равна 6,5 млн рублей. Причём в стоимость грузовика включена цена сервисного контракта на три года.

У модели КамАЗ-54 901 имеется новая просторная кабина шириной 2,5 метра с ровным полом. Также в машине есть система контроля нагрузки на ведущий мост и топливный бак объёмом 1400 л.

В движение авто обеспечивает мотор мощностью 450 л. с. Он агрегатируется с 12-скоростной автоматической коробкой передач ZF. Межсервисный интервал грузовика равен 120 тысяч км. Сообщается, что новинку готовы заказать уже более 3300 человек.

Напомним, в начале сентября 2019 года в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Comtrans 2019» было подписано соглашение между автопредприятием KамAЗ и французской компанией Generale des Etablissements Michelin о том, что грузовики пятого поколения KамAЗ-54 901 будут оснащаться высокотехнологичными шинами Michelin.

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