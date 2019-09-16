Москва, , 09:49 — REGNUM По итогам августа 2019 года в России было продано 12 957 новых автомобилей французской автокомпании Renault, что на 12% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Логотип Renault

Всего с января по август 2019 года в России было реализовано 89 153 автомобиля бренда Renault. Это на 4% меньше уровня продаж 2018 года. Таким образом, французская марка заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а доля марки в российском авторынке составила 8,0%.

Первое место среди самых продаваемых моделей Renault в России занимает кроссовер Duster. В августе его приобрели 3109 российских автолюбителей, что на 12% меньше прошлогоднего результата. Вторую строчку в модельной линейке Renault занял седан Logan. Его продажи составили 2855 единиц. Этот результат на 13% превысил прошлогодний уровень продаж. Тройку лидеров моделей компании Renault замыкает кроссовер Kaptur — 2428 проданных машин (-8%).

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых покупаемых моделей французского автопроизводителя заняли модели Sandero (2301 ед.) и купе-кроссовер Arkana (1975 ед.).

Напомним, глава компании Renault Тьерри Боллоре заявил, что автокомпания планирует создать самый дешевый кроссовер на электрической тяги для Европы. Его цена будет порядка 10 тыс. евро (около 713 тыс. рублей). Авто, вероятно, будет создано на базе новой платформы.

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