Алейск, Алтайский край, , 09:16 — REGNUM Модели трактора и комбайна российского производства представили специалисты Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) на Дне города Алейска, сообщает 16 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в разработке машин приняли участие студенты и выпускники АлтГТУ. Также на стенде университета была представлена модель роторного щелереза, разработанного студенческим конструкторским бюро.

Празднование юбилея жители Алейска начали с реконструкции истории города, который всего за 80 лет превратился в настоящий промышленный центр, обеспечивающий Алтайский край зерном.

Каждое из представленных предприятий, так или иначе, внесло свой вклад в жизнь города, начиная со знаменитого предприятия «Алейскзернопродукт» и заканчивая средними специальными учебными заведениями, которые ежегодно выпускают первоклассных специалистов в различных областях.

Завершали празднование участники байк-клуба, продемонстрировавшие жителям своё мастерство в управлении «железными» мустангами».

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