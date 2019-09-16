Краснодар, , 08:59 — REGNUM Ведущие учёные со всего мира обсудили проблемы построения и развития региональных систем дистанционного зондирования Земли в рамках конференции, проходившей в Сибирском федеральном университете (СФУ). Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Шестая международная научная конференция «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» прошла с 10 по 13 сентября 2019 года в Институте космических и информационных технологий СФУ. В ней приняли участие сотни специалистов из Армении, Казахстана, Киргизии, Испании и России.

Так, группа учёных из Университета Гранады (Испания) представила две разработки для улучшения сельскохозяйственных показателей в сложных климатических условиях и алгоритм изменения экологической ситуации в городской среде с помощью регулирования посадки зелёных насаждений.

Научный сотрудник Университета Гранады Альваро Ногес Паленсуэла «Особенностью нашего метода является съёмка через пластик, далее сравнение полученных параметров с дрона и данных, собранных вручную. С помощью установленной корреляции между мультиспектральным анализом и количеством выращенных культур мы определяем спектр мер для дальнейшего роста. По результатам съёмки посадки томатов и перца Хабанеро делились на сектора, где в каждом отдельном сегменте можно было оптимизировать полив, использование удобрений и плотность произрастания, а самое главное, снизить финансовые затраты».

Отмечается, что второе исследование посвящено положительному и отрицательному влиянию городских зелёных зон на температурный режим локальной местности и глобальное потепление.

Добавим, технологии дистанционного зондирования Земли в последние годы охватывают всё большее количество сфер в экономике, образовании, науке. В настоящее время в России запущены аппараты, осуществляющие съёмку и предоставляющие соответствующую информацию заинтересованным организациям.

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