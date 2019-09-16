Кемерово, , 08:09 — REGNUM Геоинформационную систему «Кузбасс» представили специалисты института цифры Кемеровского госуниверситета (КемГУ) на совещании в правительстве Кемеровской области под председательством губернатора Сергея Цивилёва. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Межрегиональное совещание было посвящено государственной поддержке проектов преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

Продукт КемГУ представил директор института цифры вуза Артём Рада. Отмечается, что геоинформационная система «Кузбасс» включает в себя 12 слоев цифровой модели города, в том числе аналитический слой «недропользование» для выполнения мониторинга по проекту «Чистый уголь — зелёный Кузбасс». В рамках системы векторизированы муниципальные автомобильные, железные дороги, а также линии электропередачи на территории Кузбасса.

Геоинформационная система «Кузбасс» решает проблему отсутствия единой информации о размещении объектов линейной инфраструктуры в муниципальных образованиях для их последующей постановки на кадастровый учёт. Также представлены данные о ходе подготовки цифрового двойника Кемеровской области. Сегодня оцифровано 3 500 земельных участков в границах лицензий на недропользование, 358 тысяч объектов капитального строительства.

Читайте также: Учёные предлагают ввести в Кузбассе систему мониторинга окружающей среды