Москва, , 07:49 — REGNUM Среди моделей Toyota модель RAV4 в августе заняла первое место по продажам в России. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Toyota RAV4 Jesus Abizanda

По итогам месяца Toyota RAV4 была приобретена 2866 покупателями. Это на 2% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

На втором месте по количеству проданных моделей Toyota идет бизнес-седан Camry. Его в августе приобрели 2865 российских автолюбителей, что на 15% больше, чем год назад.

Всего за январь-август 2019 года на авторынке России была продана 64 991 машина марки Toyota. Таким образом, рост продаж по сравнению с прошлым годом вырос на 2%. В итоге бренд Toyota занял шестое место по реализации среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля марки составила 5,8% (+0,1%).

Напомним, производство кроссоверов Toyota RAV4 последнего поколения начнётся на автопредприятии японской автокомпании Toyota в Санкт-Петербурге с 1 октября 2019 года.

Читайте также: В Китае представили новую версию кроссовера Toyota RAV4