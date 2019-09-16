Москва, , 07:50 — REGNUM Примерную дату начала серийного производства нового поколения зенитно-ракетных комплексов С-500 озвучил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК, опубликованном 16 сентября.

«Я думаю, серийный выпуск будет через год», — сказал глава корпорации, занимающейся производством и экспортом продукции военного назначения.

Сергей Чемезов также заявил, что рано говорить о том, когда данный комплекс начнут продавать с другие страны. Он считает маловероятным, что ранее, чем через пять лет, об этом зайдет разговор. Глава «Ростеха» отметил, что пока пользуется спросом и С-400.

Напомним, что С-500 начали разрабатывать в 2002 году. Изначально планировалось поставить его на вооружение к 2016 году, но потом было объявлено, что наблюдается отставание по срокам. Комплекс предназначен для уничтожения баллистических и воздушных целей.