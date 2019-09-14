Пекин, , 10:29 — REGNUM Китайская Народная Республика намерена до конца 2019 года вырваться в лидеры по развертыванию сетей связи 5G. К началу 2020 года в Китае планируется развернуть 150 тысяч базовых станций нового поколения связи 5G.

Напомним, что перво коммерческие сети 5G начала развертывать Южная Корея. На данный момент в этой стране развернуто порядка 75 тысяч базовых станций.

В Китае начало массового развертывания сетей 5G планировалось на конец 2019 года, однако из-за обострения торговой войны с США и жестких санкций Вашингтона против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, Пекин решил форсировать развертывание.

Министерство промышленности и информатизации КНР выдало лицензии на развертывание сетей 5G государственным мобильным операторам China Mobile, China Unicom и China Telecom, а также кабельному гиганту China Broadcasting Network Corp.

По плану к концу года в Китае должно быть развенуто 150 тысяч базовых станций. При этом в США таких станций к этому времени будет только 10 тысяч, в Великобритании — около 2,5 тысяч, в Австралии — около тысячи.