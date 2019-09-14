Нью-Дели, , 08:01 — REGNUM Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов. Об этом 14 сентября в интервью газете Times of India председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.

Как сообщил Шри Р. Мадхаван, его компания уже заключила соглашение о неразглашении с компанией «Ильюшин» о проведении технического обслуживания Ил-114 для заказчиков Hindustan Aeronautics, как из Индии, так и из соседних государств.

Также директор индийской компании отметил, что российский самолет является идеальной заменой для турбовинтовых самолетов, которые сегодня используются региональными авиакомпаниями. При этом цена Ил-114 на $4−5 млн ниже, чем у его прямых конкурентов.

Напомним, пассажирский самолет Ил-114−300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и предназначен для полетов на местных воздушных линиях. Серийное производство новой версии Ил-114 будет начато в 2021 году, а его первый полет планируется в ноябре 2020 года.